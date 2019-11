HP ferme la porte à Xerox

HP avait déjà jugé l'offre de Xerox insuffisante mais se montrait encore ouvert à la discussion. Cela ne semble plus être le cas.

Offre incertaine

Plus que le prix, HP souligne surtout l'incertitude qui en entoure cette offre. Pour Enrique Lores, il n'est en effet pas certain que Xerox, qui a donné ses lettres de noblesse à la photocopie moderne, puisse lever les fonds nécessaires pour honorer la partie en numéraire de son offre de quelque 33 milliards de dollars.

La menace de Xerox

"À moins que nous ne nous mettions d'accord sur une fusion amicale avant 17 heures (heure de New York) le lundi 25 novembre 2019, Xerox s'adressera directement à vos actionnaires pour les convaincre du bien-fondé de l'opération", menaçait John Visentin dans un courrier.

HP réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires presque six fois plus élevé que Xerox pour une capitalisation boursière trois fois plus importante à environ 29 milliards de dollars, contre 8 milliards.