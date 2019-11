HP juge l'offre à 33,5 milliards de Xerox insuffisante

Le fabricant d'ordinateurs personnels et d'imprimantes HP a rejeté dimanche l'offre hostile d'achat de Xerox de 33,5 milliards de dollars (30,3 milliards d'euros) en numéraire et en titre. Même s'il ne ferme pas la porte, HP juge cette offre insuffisante.

"Le conseil d'administration a conclu à l'unanimité que l'offre sous-valorise significativement HP et n'est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires de HP. Pour parvenir à cette conclusion, le conseil a aussi considéré la nature hautement conditionnelle et incertaine de la proposition, notamment l'impact potentiel des niveaux d'endettement énormes sur l'action de l'entité combinée." Le conseil ajoute également avoir pris en compte le recul annuel du chiffre d'affaires de Xerox.

Ce dernier est passé de 10,2 à 9,2 milliards de dollars sur douze mois depuis juin 2018, "ce qui nous pose des questions importantes quant à la trajectoire de votre entreprise et à ses perspectives".

22 dollars

HP indique avoir reçu l'offre de Xerox le 5 novembre et a mis un lien vers cette offre. Il avait déjà publiquement confirmé l'existence de cette proposition, mais il n'en avait pas révélé le montant.

Mieux cerner les objectifs

Il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires presque six fois plus élevé que Xerox pour une capitalisation boursière trois fois plus importante à quelque 28 milliards de dollars, contre 8 milliards environ.