Horus lève 800.000 euros pour se développer en Flandre

La jeune société qui intègre l'intelligence artificielle dans un logiciel comptable veut multiplier par six sa base de clientèle et son chiffre d'affaires en perçant le marché flamand des petites entreprises.

"Mais avec une architecture totalement repensée par rapport à la concurrence dont le 'moteur' remonte aux années 90", affirme-t-il. Son système intègre notamment l’ intelligence artificielle pour accélérer la production de tableaux de bord et le suivi en cours d’exercice.

Horus vient de lever 800 000 euros d’argent frais auprès de familiers et de proches des fondateurs. Tailleur, qui compte InvestSud dans son tour de table, a préféré réunir son premier cercle plutôt que de faire appel à des investisseurs institutionnels. Une question de temps et de valorisation estime-t-il.

"Dans 5 ou 7 ans, quand un acteur de private equity voudra sortir, les valorisations risquent d’être fatales aux autres actionnaires qui ne pourront pas racheter à ces conditions. On parle de valorisation de 15 à 20 fois le chiffre d’affaires, dans notre secteur."

Location à l’usage

Son objectif est de multiplier par six sa base de clients et son chiffre d’affaires dans l’année qui vient pour atteindre 3 à 4 millions d’euros. L’apport d’argent frais lui permettra particulièrement de démarcher la Flandre. "Il n’y a plus de développeurs de logiciels locaux au nord du pays. Le marché des entreprises est essentiellement aux mains de Exact ou de Kluwer, qui n’ont pas nécessairement réponse à toutes les questions spécifiques à la fiscalité belge par exemple", affirme Tailleur.