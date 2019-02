Huawei dévoile son smartphone pliable à 2.600 dollars

Le smartphone Mate X, dévoilé en marge du Mobile World Congress à Barcelone, sera composé de deux écrans pliables. Il sera capable de se transformer en tablette de 8 pouces et sera compatible avec les futurs réseaux 5G.

Alors que s'ouvre lundi à Barcelone le Mobile World Congress (MWC), le plus grand événement mondial de l'industrie mobile , Richard Yu, le patron du département consommation de Huawei, a expliqué que son smartphone Mate X sera composé de deux écrans pouvant être repliés dos-à-dos et se transformer, une fois ouvert, en tablette de 8 pouces (20,3 cm).

Selon lui, le Mate X sera capable de télécharger une vidéo de 1 gigabit en trois secondes et il sera commercialisé plus tard dans l'année au prix de 2.299 euros (2.607 dollars).

Samsung Electronics a de son côté annoncé mercredi qu'il lancerait en avril un smartphone pliant compatible avec les futurs réseaux 5G et coûtant près de 2.000 dollars (1.750 euros).

Son Galaxy Fold sera commercialisé le 26 avril et l'appareil sera doté d'un écran de 4,6 pouces (11,7 cm) en position pliée et de 7,3 pouces (18,5 cm) une fois ouvert. Il sera doté d'applications Facebook et Google spécialement conçues pour lui.