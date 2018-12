Huawei promet de devenir n°1 mondial

"Plus grande est la difficulté, plus grande est la gloire".

Dans un message de nouvel an, Guo Ping, l'un des trois responsables assurant la présidence tournante de Huawei, invoque Cicéron, avant d'égrener les réalisations de son entreprise en 2018 et de prévenir que l'année à venir pourrait être porteuse de "difficultés encore plus grandes". Mais "nous ne devons pas être découragés par des incidents d'origine malveillante ou des revers temporaires et nous devons rester déterminés à atteindre le sommet (au niveau) mondial. Les revers ne nous rendront que plus courageux et un traitement incroyablement injuste nous poussera à devenir numéro un mondial", écrit M. Guo.