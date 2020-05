Huawei répond avec ardeur aux nouvelles mesures américaines

Les États-Unis ont annoncé un prolongement de l’embargo contre Huawei ainsi que des mesures supplémentaires. Le groupe chinois a réagi ce lundi pour dénoncer cette nouvelle attaque. Et il n’y va pas avec des pincettes.

C’était il y a presque un an. L’administration Trump mettait un peu plus la pression sur la Chine en plaçant une série de ses entreprises sur une liste noire, interdisant ainsi toutes les sociétés de la bannière étoilée à collaborer avec ces dernières. La plus célèbre des blacklistées était Huawei.

"Pour attaquer une entreprise leader d'un autre pays, le gouvernement américain a intentionnellement tourné le dos aux intérêts des clients et des consommateurs de Huawei." Huawei

Un an après ces mesures, l’atmosphère ne s’est pas vraiment détendue. Au contraire même. Le ministère américain du Commerce extérieur a annoncé, fin de semaine dernière, la prolongation de l’embargo d’une année supplémentaire. L’administration va même un peu plus loin en interdisant aux entreprises étrangères de vendre à la société chinoise (ainsi qu’à ZTE) des semi-conducteurs, pièces essentielles dans la confection des différentes technologies de la marque.

Conséquences planétaires

Après le gouvernement chinois ce week-end, c’était au tour de Huawei de dénoncer avec ardeur, ce lundi, la nouvelle annonce américaine. Dans un communiqué, l’entreprise a rappelé tout le mal qu’elle pensait de la politique de Trump. "Dans sa quête incessante pour resserrer son emprise sur notre société, le gouvernement américain a décidé d'aller de l'avant et d'ignorer complètement les préoccupations de nombreuses entreprises", explique le groupe.

3 milliards D'UTILISATEURS D'après Huawei, les mesures américaines auront un impact sur les services de communication de plus de 3 milliards de personnes qui utilisent ses produits et services dans le monde.

L’argumentaire de Huawei s’appuie sur les importantes conséquences que pourraient engendrer ces nouvelles mesures. "Cette nouvelle règle aura un impact sur l'expansion, la maintenance et les opérations de réseaux d'une valeur de centaines de milliards de dollars que nous avons déployés dans plus de 170 pays", lance le groupe.

"Cela aura également un impact sur les services de communication pour plus de 3 milliards de personnes qui utilisent les produits et services Huawei dans le monde. Pour attaquer une entreprise leader d'un autre pays, le gouvernement américain a intentionnellement tourné le dos aux intérêts des clients et des consommateurs de Huawei", enchaîne l'entreprise.

Aucun gagnant