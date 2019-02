Huawei sonne la riposte avec ses produits et sa com'

Volte-face européenne?

Sauf que sur ce plan, le soufflé est quelque peu retombé ces derniers jours après les quasi-volte-face anglaise et allemande à l’égard d’Huawei. Après avoir un temps laissé planer le doute quant à une interdiction pure et simple du constructeur asiatique, tous deux sont récemment revenus sur leurs positions respectives, arguant désormais, pour le premier, qu’il est possible de limiter les risques liés à l’utilisation dans la 5G d’équipements conçus par Huawei, quand le second réfléchirait de son côté à comment éviter de devoir s’en passer, entend-on de source politique.

De plus, aide non négligeable, l’industrie est entre-temps, elle aussi, montée au créneau pour défendre son champion, à défaut de rivaux de taille au niveau européen – Nokia et Ericsson étant jugés par beaucoup comme à la traîne par rapport à leur concurrent chinois. Nick Read en tête. CEO de Vodafone, deuxième plus gros opérateur mobile au monde, l’homme a enjoint ce lundi les Etats-Unis à partager quelques preuves qu’ils détiendraient au sujet de Huawei avec les autorités européennes. Et pour cause, il ne faudrait pas ajouter un épouvantail sans raison. Une interdiction du recours à la technologie d’Huawei pour les réseaux de téléphonie mobile pourrait retarder de deux ans le déploiement de la 5G en Europe, selon lui. Excusez du peu.