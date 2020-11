IBM Belgique veut licencier plus de 200 personnes

La direction d'IBM Belgique projette de licencier près d'un travailleur sur cinq, soit jusqu'à 206 personnes , annoncent ce lundi soir les syndicats chrétiens CNE et ACV Puls dans un communiqué. Les syndicats ne cachent pas leur (mauvaise) surprise alors que selon la direction, les activités belges ont enregistré trois trimestres consécutifs de croissance et des commandes records.

Ces suppressions d'emplois s'inscrivent dans le cadre d'une restructuration plus large de l'ensemble du groupe informatique IBM. Les projets de la direction tombent dans le champ d'application de la loi sur les licenciements collectifs et les représentants du personnel comptent demander des explications à la direction durant la phase d'information et de consultation.