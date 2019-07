"Il ne faut pas se précipiter pour acheter l'action Umicore"

Mercredi matin se profile comme l’une des journées les plus chaudes en termes de résultats de sociétés belges cotées. Six sociétés du Bel 20 dévoileront leurs chiffres dont trois – et non des moindres – ont lancé des "profit warnings" en début d’année dans la foulée de leur bilan du premier trimestre. Les trois mauvais élèves de la classe sont, pour rappel, Solvay , Umicore et Ontex .