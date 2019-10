Important revers pour Facebook sur les contenus haineux

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de rendre une décision qui risque de changer la donne pour le plus important réseau social de la planète. La juridiction européenne établie à Luxembourg était interrogée par la Cour suprême autrichienne sur l'interprétation à donner à une directive européenne de 2000 sur le commerce électronique, et plus particulièrement sur le sort à réserver aux contenus haineux publiés sur Facebook.