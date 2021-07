Innoviris, le nez fin de l'innovation bruxelloise

La structure bruxelloise recevra 400 millions d'euros pour financer les projets bruxellois innovants jusque 2027. L'enveloppe permettra de faire émerger les Collibra et Cowboy de demain.

Petit conseil aux investisseurs et fonds à la recherche de la prochaine pépite belge où placer vos sous: jetez un œil aux projets soutenus par Innoviris. Lancée en 2003, la structure publique bruxelloise est devenue la référence pour trouver les projets pleins de potentiels. Via la finalisation du plan régional d'innovation, Innoviris vient tout juste de boucler sa feuille de route pour les sept années à venir. Six thématiques principales (climat, flux urbain, gestion des ressources, santé, domaine social et digitalisation) serviront à Innoviris pour choisir quels projets soutenir. Pour ce nouveau mandat, la structure bénéficiera de 400 millions d'euros.

Le nouveau cadre permettra de continuer à aligner les jolis succès. Assez peu connue du grand public, la structure régionale est pourtant aujourd'hui un pilier essentiel de l'entrepreneuriat innovant bruxellois. "Notre ambition est de soutenir des projets innovants capables de croître, mais qui ont aussi un impact positif pour Bruxelles et les Bruxellois", explique Stefaan Sonck Thiebaut , le nouveau directeur général d'Innoviris, fraichement arrivé à la tête de la structure en février dernier.

Installé en plein centre de Bruxelles, Innoviris s'appuie sur une équipe d'une soixantaine de personnes. "Nous avons aussi bien des experts juridiques et comptables que des spécialistes des métiers de la science", détaille le responsable. "Beaucoup de nos experts sont eux-mêmes passés par la recherche, via des fonctions universitaires ou des doctorats", assure-t-il.

De l'université à la scale-up

"On peut aussi aider de très grosses sociétés. Nous avons par exemple eu plusieurs projets avec Solvay." Stefaan Sonck Thiebaut Directeur général d'Innoviris

Ce joli petit monde a pour mission de repérer où la région devrait investir. "Et comme nous sommes une institution publique, nous pouvons prendre des risques que certains investisseurs n'oseraient pas prendre. Nous investissons sensiblement tôt, mais pas dans de la théorie. Ce sont de réels projets", explique Marie-Carmen Bex, directrice adjointe d'Innoviris. Les soutiens débutent parfois même directement au sein des universités, lorsqu'elles s'interrogent sur l'intérêt de lancer une spin-off." Le suivi est ensuite très large. On aide aussi les start-ups dans toute leur vie, de la création jusqu'au stade de scale-up. C'est ensuite moins notre rôle", ajoute-t-elle. Innoviris fonctionnant uniquement sur projet, aucune limite spécifique autour de la structure n'est exigée. "Nous avons 75% de PME, mais on peut aussi aider de très grosses sociétés. Nous avons, par exemple, eu plusieurs projets avec Solvay", glisse encore Stefaan Sonck Thiebaut.

Remise en question permanente

S'il s'agit bien de soutiens publics sans contrepartie financière, il n'est certainement pas question d'aligner les chèques sans exigence. En moyenne, Innoviris reçoit 700 demandes par an pour au final n'en retenir que 300. Les demandeurs de subsides privés doivent d'ailleurs nécessairement mettre au moins 30% des fonds nécessaires à leur projet. "Pour les plus grandes sociétés, cela monte parfois à 70%. On analyse au cas par cas. Le financement est ensuite distribué par tranche. À chaque étape, on fait le point. Trois ans après la fin du projet, une analyse est à nouveau réalisée pour constater ce qui a fonctionné et les points à améliorer", détaille Marie-Carmen Bex. Une manière de travailler qui a aujourd'hui largement fait ses preuves. Les entreprises soutenues alors qu'elles n'étaient qu'à leur tout début se nomment Collibra, Cowboy ou encore Softkinetic, rachetée par Sony il y a cinq ans.

"Nous avons fêté les dix ans cette année. Sur les trente sociétés qui ont remporté notre prix, toutes sont encore actives." Marie-Carmen Bex Directrice adjointe d'Innoviris

Les soutiens vont parfois de quelques milliers d'euros, pour breveter une technologie, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Chaque année, Innoviris remet également un chèque de 500.000 euros à trois jeunes pousses, dans le cadre de son concours Innovative Starters Award. "Nous avons fêté les dix ans cette année. Sur les trente sociétés qui ont remporté notre prix, toutes sont encore actives", explique la directrice adjointe.

Toujours gagnant

Au fil du temps, la mention "soutenu par Innoviris" est devenue une valeur sûre et un sérieux argument pour aller démarcher les investisseurs. Et même si un projet ne débouche pas sur une start-up, cela reste souvent un succès. "On peut par exemple étudier durant deux ans, à l'initiative d'une université, la possibilité de lancer une spin-off. Si finalement notre étude révèle qu'il n'y a pas de marché, nous aurons permis à l'université d'économiser des centaines de milliers d'euros dans un projet voué à l'échec", explique le directeur général. Aujourd'hui, selon l'European Innovation Scoreboard, Bruxelles est une région "innovation leader". Un titre qu'elle doit forcément en partie à Innoviris.