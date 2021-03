Instagram bientôt accessible aux moins de 13 ans?

Sur ce coup-là, Adam Mosseri le patron d'Instagram, ne s'est pas fait que des amis. En voulant réagir à une information de Buzzfeed, il a déclaré sur Twitter: "Les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s'ils peuvent rejoindre des applications les aidant à rester en contact avec leurs amis." Avant d'ajouter: "une version d'Instagram où les parents gardent le contrôle, comme ce que nous avons fait avec Messenger Kids, est une idée que nous explorons." Une version d'Instagram pour les enfants? Les réactions ne se sont pas fait attendre .

Risques de harcèlement, exposition des plus jeunes à des contenus inadaptés et marketing abusif, les griefs ne manquent pas contre l'idée de Facebook, la maison-mère d'Instagram. Pourtant, de nombreux adolescents n'ayant pas encore 13 ans sont déjà membres du réseau, il suffit de mentir sur son âge lors de l'inscription.

Une problématique remise sur le devant de la scène par cette idée de version "jeune" d'Instagram. En réponse aux inquiétudes et pour tenter d'apaiser les parents inquiets, Instagram a dévoilé mardi une série de mesures visant à protéger les plus jeunes, dont une technologie utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour deviner l'âge réel des utilisateurs. Le réseau social a aussi annoncé qu'il allait interdire aux adultes d'envoyer des messages aux mineurs qui ne les suivent pas afin d'éviter des échanges non sollicités. Les mineurs vont recevoir des notifications au sujet d'adultes ayant fait preuve d'un "comportement potentiellement suspect".