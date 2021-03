Jason Citron, le geek discret que Microsoft rêve de séduire...

"Nous avons choisi ce nom parce qu’en fin de compte, il sonne bien et a un rapport avec la conversation", raconte Jason Citron dans une rare interview. "Nous avions un tas de noms que nous avons fait circuler, mais choisir un nom pour un produit est un processus compliqué. On veut un nom facile à dire, à épeler, à retenir, en rapport avec la fonction du produit, disponible pour un dépôt de marque et doté d’un site web que vous pouvez obtenir. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et nous avons eu plusieurs candidats différents. Discord répondait à tous les critères que nous avions et nous sommes tombés amoureux du nom." Parfois, c’est finalement très simple de trouver un nom.