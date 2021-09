Jean Collinet lève 1,5 million d’euros pour sa nouvelle app

Le fondateur de Lucky Way veut passer à l'étape supérieure avec une nouvelle version de son application mêlant publicité, récompenses et jeux.

À 21 ans, Jean Collinet lève des fonds, recrute et a beaucoup d’ambitions pour sa jeune start-up. Il a lancé Lucky Way en octobre dernier avec une première levée de fonds de quelques centaines de milliers d’euros. Avec ces fonds, il a lancé une première version de son application qui propose des jeux en réalité augmentée avec à la clé des récompenses pour les utilisateurs. "Les gens avaient l’occasion de gagner des cadeaux en éclatant des ballons sur lesquels étaient inscrits les logos des marques partenaires."

En quelques mois, il a convaincu 15.000 utilisateurs et une centaine de partenaires commerciaux qui offraient des cadeaux en échange d’une nouvelle forme de publicité. Convaincant, mais tout ceci n’était qu’un test. L'entrepreneur bruxellois aimerait faire évoluer le concept et il a pour cela lancé une nouvelle levée de fonds.

"L’idée est d’offrir des expériences extraordinaires aux utilisateurs, des choses inaccessibles qui changent la vie des gens." L’objectif est aussi de rehausser l’image de marque de l’offre. La nouvelle version devrait proposer des compétitions très rapides avec les codes d’un jeu télévisé. Ce pitch a convaincu plusieurs investisseurs dont Bernard Marchant (Rossel), Pierre Lagrange (GLG), Olivier Coune (Marcolini), Olivier Witmeur (Start Lab), Jérôme Gobbesso (New Pharma), Gilles Collet et Sébastien Van Vyve (Sparkers), Eric Deltour (Dechert) et DigitalAttraxion. Avec 1,5 million d’euros, une nouvelle version de l’application va voir le jour et plusieurs profils seront engagés par la jeune structure.