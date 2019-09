Jeasy lève 525.000 euros pour devenir l'application mobilité de référence à Bruxelles

Plusieurs applications se font la guerre pour devenir l’application de référence en matière de déplacements à Bruxelles. Jeasy vient de lever 525.000 euros pour sortir une nouvelle version de son app et convaincre les utilisateurs, notamment grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle.

A l’ombre du géant Google et son application phare Google Maps, des acteurs locaux tentent de proposer une solution face à la demande de déplacement multi et inter modaux dans la capitale. La question principale n’étant plus de savoir comment se rendre d’un point A à un point B le plus rapidement en voiture, mais quel(s) moyen(s) de transport emprunter pour y arriver le plus rapidement. C’est là que Jeasy intervient.

"Le changement, pour être réussi, doit prendre en compte les préférences des utilisateurs. Cela inclut de tenir compte des véhicules personnels lors de nos recommandations." Sebastien Curnel CEO de Jeasy

Anciennement appelée JoynJoyn et lancée en septembre 2018, la start-up a fait le pari de l’intermodal. Une notion essentielle pour leur solution qui a pour ambition de prendre en considération l’ensemble des moyens de déplacements disponibles, mais surtout les combinaisons possibles entre ces derniers. "Le changement, pour être réussi, doit prendre en compte les préférences des utilisateurs. Cela inclut de tenir compte des véhicules personnels lors de nos recommandations", explique Sébastien Curnel, CEO de la start-up.

Un pari ambitieux, car plusieurs acteurs se sont déjà cassés les dents en s’attaquant au problème par le passé. Le principal problème étant de parvenir à inclure l'ensemble des acteurs qui proposent une solution de mobilité, sans oublier de tenir compte des propres moyens dont dispose l'usager.

525.000 euros pour une V2

La start-up a réalisé une levée de fonds de 525.000 euros auprès de finance.brussels, des business angels membres du réseau Be Angels, Securex et Bruno Vanderschueren. Avec ce montant, Sébastien Curnel et son équipe vont préparer une nouvelle version de leur application qui a déjà convaincu plusieurs milliers d’utilisateurs, selon les dires du CEO de Jeasy.

La nouvelle mouture de l’application va inclure de l’intelligence artificielle pour la rendre plus efficace. Jeasy a donc développé un partenariat stratégique avec le département d’intelligence artificielle (IA) de l’ULB du professeur Bersini. "L'intermodalité se présente comme la solution, mais nécessite une recherche rapide et efficace par des algorithmes d'optimisation dans le fouillis incommensurable des possibilités (toujours en croissance). L'IA permet également de stocker les très nombreuses données d'usagers et de les exploiter afin de leur proposer des solutions encore plus adaptées", explique le professeur de l’ULB. Il sera également possible d’acheter ses tickets de transport directement via l’application.

Face à Jeasy, on retrouve plusieurs initiatives du secteur privé avec en tête D’Ieteren et son application Skipr qui présente les mêmes ambitions à la différence que D’Ieteren compte profiter de l’application pour pousser son service de mobilité Poppy.

