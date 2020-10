Jeroen Bronselaer, nouveau CEO de SBS

"Outre ses responsabilités au sein de SBS, Jeroen dirigera également les activités médias et divertissements de Telenet, axées sur le plus large public possible et ne s’adressant donc pas exclusivement aux clients Telenet", explique l’opérateur dans un communiqué de presse. "Il est donc logique qu'il représente Telenet dans les entreprises de médias et de divertissement dans lesquelles Telenet a une participation (De Vijver media, Pebble media, Streamz et The Park), dans le respect des règles de confidentialité qui sont d’application."