Johan Deschuyffeleer proposé à la présidence d'EVS

Depuis le départ de Pierre De Muelenaere fin décembre dernier, EVS n’avait plus de président du conseil d’administration en bonne et due forme.

Johan Deschuyffeleer a plus de 35 ans d'expérience internationale dans le secteur des technologies. Cet ingénieur également titulaire d’un diplôme en management de Vlerick a occupé des fonctions managériales chez Siemens, Compaq (dont il fut directeur général Belux) et Hewlett-Packard où il dirigea la division Technology Services, d'abord en Europe, puis dans le reste du monde.

En 2016, il a créé sa propre structure – The House of Value – Advisory & Solutions – une société de conseil en leadership. Johan Deschuyffeleer est également président du conseil d'administration d'Orange Belgium et administrateur à la GIMV.