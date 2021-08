Jonathan Schockaert (ListMinut): "On a beaucoup appris de cette crise. Sur nous et notre communauté"

Un an après avoir perdu 80% de son volume d'activité, ListMinut, la plateforme qui permet de trouver un prestataire recommandé en quelques clics, entrevoit enfin la reprise.

La crise du Covid-19 a laissé des traces dans beaucoup d'entreprises. La reprise tant attendue est souvent moins importante que prévu. À l’Echo, on a voulu aller revoir les entrepreneurs qui nous avaient confié leurs inquiétudes pendant la crise. On avait donc quitté Jonathan Schockaert en mai 2020. Il est à la tête de Listminut, une plateforme de mise en relation entre particuliers et prestataires de services. Trouver un plombier de confiance, une femme de ménage ou proposer ses services pour arrondir ses fins de mois, c'est la promesse de la plateforme.

"On peut être à l'arrêt 3 ou 4 mois sans trop de conséquences à long terme. Mais si la reprise n'est pas suffisamment forte, là on a un problème." Jonathan Schockaert CEO de ListMinut

Avec 350.000 utilisateurs en Belgique, dont 100.000 prestataires, elle était en pleine croissance à l'arrivée du covid. "En quelques jours, on a perdu 80% de notre volume d’activité." Rapidement, il décide de prendre des mesures drastiques. "On a coupé toutes nos dépenses marketing, réduit les salaires des dirigeants et mis en chômage temporaire une partie des équipes." Personne ne sait combien de temps la crise va durer, mais ce n'est pas ça qui effraie Jonathan Schockaert à l'époque: "J'étais plus inquiet concernant la vitesse et la force de la reprise. On peut être à l'arrêt 3 ou 4 mois sans trop de conséquences à long terme. Mais si la reprise n'est pas suffisamment forte, là on a un problème."

Créer du lien quand il n'y en a plus

La plateforme presque à l'arrêt, les fondateurs de ListMinut vont lui trouver une autre utilité. Poussés par leur communauté qui cherche à se rendre utile, ils la transforment en plateforme d'entraide gratuite. Le succès est immédiat, et des centaines de volontaires se proposent pour faire les courses d'autres personnes. "Cette crise nous a appris beaucoup sur nous et sur notre communauté. Une plateforme d'économie collaborative, ce n'est pas que des transactions – on nous le reproche souvent à tort –, il y a aussi le facteur humain."

La reprise pointe le bout de son nez durant l'été 2020, mais ListMinut prend un deuxième uppercut avec l'annulation de la loi qui régit les activités des entreprises de l'économie collaborative. Les prestataires devront désormais reverser un peu plus de 10% à l’État sur leurs revenus "collaboratifs". Les plateformes comme ListMinut sont censées prélever elles-mêmes ce montant. "Nos développeurs ont dû recoder toute une partie du système et n'ont pas pu prendre congé pour que nous soyons prêts à temps."

350.000 utilisateurs Avec 350.000 utilisateurs en Belgique, dont 100.000 prestataires, ListMinut est la plus grande plateforme d'économie collaborative du pays.

2020 se clôture avec un goût amer, mais les chiffres ne sont pas si mauvais à première vue: 4,8 millions d'euros de transactions ont transité via la plateforme et une croissance annuelle de 30%. "Ça sonne bien comme ça, mais nous avions comme objectif 100% de croissance." Mais Jonathan Schockaert reste positif et décide de continuer à recruter en prévision de la reprise tant espérée.

Continuer à recruter pour créer de la croissance

Depuis le début de l'année 2021, la reprise est là, mais plus timide qu'espérée. "Les chiffres ne sont pas la hauteur de nos attentes, mais restent exceptionnels, ils n'ont jamais été aussi hauts dans l'absolu." Chaque mois, la plateforme génère plus de transactions, accueille de nouveaux membres et les abonnements qui vont avec. Ils constituent, depuis 2016, le socle du business model de ListMinut. Un modèle qui devrait amener l'entreprise à 2 millions de chiffres d'affaires pour 2021. Au-delà des chiffres, Jonathan Schockaert veut se servir des leçons de la crise pour faire évoluer son entreprise: "On veut démontrer la valeur ajoutée que crée notre plateforme et accentuer le côté humain." En interne aussi, l'humain grandit, puisque l'entreprise basée à BeCentral recrute régulièrement et devrait compter 30 employés d'ici à la fin de l'année.