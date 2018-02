Jusqu'à 100 millions d'euros d'astreintes si Facebook ne respecte pas la loi belge

Le réseau social le plus utilisé au monde va à l'encontre de la législation belge sur la vie privée. Selon le Tribunal de première instance de Bruxelles, Facebook doit maintenant arrêter de suivre et d'enregistrer les données de navigation des internautes surfant depuis la Belgique jusqu'à ce qu'il se soit mis en conformité avec la loi belge.

Il y a de la friture sur la ligne ente Facebook et le droit belge. La justice de notre pays a suivi l'avis de la commission de la protection de la vie privée. Celle-ci avait intenté une action devant le Tribunal de première instance de Bruxelles contre Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd et Facebook Belgium Bvba, reprochant au réseau social de ne pas respecter la législation belge en matière de protection des données à caractère personnel.

250.000 euros d'astreintes par jour

Conséquence: le groupe Facebook est sommé de suspendre le suivi et l'enregistrement des données de navigation de ses utilisateurs surfant depuis la Belgique, et ce tant que les Américains ne se sont pas mis en conformité avec la loi belge. Le réseau social doit également détruire toutes les informations collectées illégalement. Si la société californienne n'obtempère pas, elle risque des astreintes s'élevant à 250.000 euros par jour, pour un montant maximum de 100 millions d'euros.

En outre, le tribunal bruxellois a jugé que Facebook n'informait pas suffisamment les internautes sur l'usage qui est fait des données collectées par le réseau social et sur la durée de conservation de ces informations. De plus, souligne le tribunal, Facebook ne reçoit pas d'autorisation valable pour collecter et traiter ces informations. Une accusation que Facebook ne comprend pas. Selon Richard Allan, le directeur des affaires publiques pour l'Europe chez Facebook, son groupe impose "à toutes les entreprises qui utilisent notre technologie d’informer clairement les utilisateurs finaux et nous accordons le droit aux personnes de refuser que leurs données soient collectées sur des sites et des apps de Facebook à des fins publicitaires.”

Facebook en appel, en attendant la réforme européenne

Les avocats de l'entreprise appartenant à Mark Zuckerberg ont d'ores et déjà indiqué qu'ils allaient faire appel de cette décision. Côté belge, le secrétaire d'Etat à la Vie privée, Philippe De Backer (Open Vld), n'hésite pas à parler de "victoire pour la vie privée" des Belges.

A la Commission de protection de la vie privée (CPVP), on se veut plus prudent, dans l'attente du jugement en appel de la décision du jour. Le président de la CPVP, Willem Debeuckelaere s'attend aussi à voir du changement dans le chef du groupe américain avec l'entrée en vigueur en mai prochain d'une nouvelle législation européenne sur la question de la vie privée. En effet, à partir du 25 mai prochain, la Commission nationale de protection de la vie privée belge ne sera plus compétente que pour les sociétés ayant leur siège en Belgique, et il en ira de même pour tous les Etats membres européens.