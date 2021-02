L’Australie défie Google et pourrait inspirer d’autres pays

Les médias australiens veulent leur part du gâteau des revenus de Google qui utilise leur contenu sans compensation.

L’Australie, c’est loin. Mais le fameux effet papillon qui veut qu’un battement d’ailes à l’autre bout de la planète se fasse ressentir jusque chez nous pourrait encore se vérifier. En l’occurrence, le battement d’ailes qui nous occupe pourrait se transformer en tsunami pour Google. En cause une de fois plus, la relation du géant américain avec les éditeurs de presse. Sur le continent australien, la relation est en train de tourner au vinaigre.

Les autorités australiennes se sont penchées sur la manière dont Google, mais aussi Facebook, capte une part importante des revenus publicitaires en ligne et sur les conséquences de cette domination pour les médias du pays qui sont en grande difficulté financière.

Google et Facebook sont accusés par les autorités et les médias australiens de tirer profit de leurs contenus en affichant des aperçus de leurs articles sur son moteur de recherche pour l’un et son fil d’actualité pour l’autre, sans partager les revenus qu'ils en tirent.

Pour que les règles soient plus équitables, l'Australie souhaite que Google et Facebook rémunèrent les médias australiens quand ils utilisent leurs contenus d'actualité. Le futur "News Media Bargaining Code" que tente d’imposer l’Australie demande aussi aux géants du Net qu’ils informent les éditeurs de presse de tout changement d'importance apporté à leurs algorithmes de recherche et de fils d'actualité, et qu’ils expliquent quelles données ils récoltent sur leurs utilisateurs.

En face, la pilule a évidemment du mal à passer. Facebook et Google s'opposent à la mise en place de toute réglementation menaçant de mettre à mal le modèle économique qui leur a permis de devenir des entreprises parmi les plus rentables du monde. Ils disent ne pas être opposés au fait de rémunérer les informations fournies par les médias. Ils paient déjà certains groupes de presse pour leurs contenus, mais refusent que le montant de la rémunération leur soit imposé.

La Belgique a signé un accord en 2012

C’est là que notre effet papillon intervient. Le monde entier regarde en ce moment ce qui se passe en Australie car d'autres pays envisagent des mesures similaires. On observe aussi avec attention la réaction de Google qui a menacé de quitter le territoire australien et de ne plus y proposer ses services. Une situation qui paraît impensable. En embuscade, on retrouve Microsoft qui, avec son moteur de recherches Bing, espère combler le vide que menace de laisser Google en Australie et se pose en défenseur de la presse.

En France, Google a déjà dû sortir le carnet de chèques.

Les députés européens ont aussi accueilli favorablement l’initiative australienne. L'Union européenne a instauré en 2019 un "droit voisin" qui doit permettre la rémunération des éditeurs de presse pour les contenus utilisés par les plateformes en ligne. En France, Google a déjà dû sortir le carnet de chèques. Le moteur de recherche vient d'accepter de verser un peu plus de 62 millions d'euros sur les trois prochaines années aux éditeurs de presse français. Chez nous, suite à une action judiciaire entamée par Copiepresse, un accord secret a été signé en 2012, entre les éditeurs francophones de quotidiens, la Société de droits d'auteur des journalistes et Google. Le géant américain a versé une indemnisation située entre 2 % et 3 % du chiffre d'affaires de la presse belge francophone, soit autour de 5 millions d'euros à l'époque. Depuis, plus rien.

Le secrétaire australien au Trésor, Josh Frydenberg, a déclaré que les discussions avec les directeurs de Facebook et de Google avaient fait de "grands progrès" pour résoudre ce contentieux.