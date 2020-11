L'ESA signe sa première mission d'enlèvement d'un débris dans l'espace

En 2025, un engin ClearSpace-1 aura rendez-vous avec Vespa, une structure porteuse du lanceur européen Vega . Le but est de la capturer et de la désorbiter.

Plus de la moitié des 42.000 objets lancés en près de 60 ans d'activités spatiales sont encore en orbite et suivis régulièrement, souligne l'ESA dans un communiqué. "Avec une moyenne aujourd'hui de près de cent lancements annuels, et avec les désintégrations qui continuent de se produire à un taux historique moyen de quatre à cinq par an, le nombre de débris spatiaux va continuer d'augmenter régulièrement", ajoute l'agence basée à Paris.