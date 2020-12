L'Europe se profile sur le marché mondial des batteries durables et éthiques

Croissance de la demande

La Commission estime que la demande mondiale de batteries sera multipliée par 14 d'ici 2030, que l 'UE pourrait représenter 17% de cette demande , devenant le deuxième marché après la Chine. Vu ses ambitions climatiques, l'exécutif européen veut que les batteries produites ou importées soient durables, circulaires, à haute performance et sûres tout au long de leur cycle de vie. "Elles doivent pouvoir être collectées et recyclées comme sources secondaires de matières premières précieuses", selon M. Sefcovic. Le taux actuel de 45% de collecte devrait ainsi passer à 65% en 2025 et à 70% en 2030 .

Premières échéances

À partir du 1er juillet 2024 , seules les batteries de véhicules industriels et électriques rechargeables pour lesquelles une déclaration d'empreinte carbone a été établie pourront être mises sur le marché, selon la proposition. À partir du 1er janvier 2026 , ces batteries devront porter une inscription indiquant leur classe de performance (de type A+, B, ...) liée à l'empreinte carbone et, à partir du 1er juillet 2027 , elles devront respecter des seuils maximaux d'empreinte carbone . D'autres échéances s'étalent jusqu'à 2035, concernant notamment la teneur en éléments recyclés.

L'empreinte sociale sera aussi contrôlée: les fabricants devront démontrer que les matières premières sont éthiquement responsables et transparentes, notamment en ce qui concerne le cobalt, le graphite et le lithium, largement importés des pays en voie de développement et souvent acquis au détriment de conditions de travail difficiles et non respectueuses des droits fondamentaux, y compris ceux des enfants. La Commission dit espérer que le Conseil et le Parlement avanceront suffisamment vite sur sa proposition de règlement pour le mettre en œuvre dès 2022.