L'Europe veut davantage cadenasser les Gafa et autres en Europe

Mieux réglementer les plateformes en-ligne et autres moteurs de recherche, telle est la volonté de l'Europe; elle ne s'en est jamais cachée. Le processus est en cours. Les législateurs préparent en ce moment de nouvelles réglementations permettant de renforcer les droits des entreprises et des fabricants d'applications qui comptent sur Google, Apple et Amazon pour vendre leurs services.