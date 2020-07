L'UCLouvain crée un fonds européen pour doper les spin-offs

L'Université de Louvain-la-Neuve a fédéré 4 autres universités pour créer un nouveau fonds. Le but: financer des spin-offs et des start-ups à travers l'Europe.

Après avoir financé 27 spin-offs au départ des fonds VIVES I et II, l'Université de Louvain-la-Neuve crée un nouveau fonds en élargissant son champ d'action à quatre pays d'Europe. Baptisé VIVES Inter-University Fund, ce 3e fonds de la famille VIVES fédérera, aux côtés de l'UCL, la KULeuven, l'Université de Paris, l'Université de Wageningen aux Pays-Bas et celle de Luxembourg. Parmi les 14 investisseurs ayant fourni les 32 premiers millions d'euros du fonds, figurent le holding fédéral SFPI, Finance&Invest Brussels, 4 invests wallons ou encore ING Belgique et BNPP Fortis Private Equity. A terme, il pèsera 50 millions.