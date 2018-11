L'ULB lance Metop-C, un troisième satellite pour étudier l'air et le climat

La famille Metop (Meteorological Operational) a été développée par l’Agence spatiale européenne et l’organisation européenne pour l’exploitation des satellites météorologiques Eumetsat. Sa construction a été confiée à Airbus Defence and Space. Il s’agit d’engins qui sont parmi les plus complexes au monde. Ils fournissent des données permettant d’une part d’effectuer des prévisions météorologiques de 12 heures à 10 jours à l’avance, et d’autre part de réaliser des études climatiques et environnementales. Deux des 3 satellites prévus ont déjà été lancés.