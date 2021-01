"L'action Barco va encore broyer du noir un certain temps"

Les résultats annuels de Barco ont déçu investisseurs et analystes et le début de 2021 s'annonce encore délicat. Le titre perdait plus de 7% en matinée.

Avec des activités centrées, entre autres, sur les salles de cinéma et les systèmes de présentation en entreprises (Clickshare) on comprendra que la pandémie et ses confinements ont pesé très lourd sur les résultats annuels de Barco qui ont été dévoilés deux semaines plus tôt que prévu.

Chute des ventes de 29% à 770 millions d’euros, Ebitda divisé par près de trois à 53,6 millions là où le marché tablait sur 63 millions, marge coupée en deux à 7% et résultat net qui plonge dans le rouge avec une perte de 4,4 millions d’euros.

Déception

Deux rais de lumière viennent éclairer ce sombre tableau. Un. Le dividende de 0,378 euro est maintenu et pourra être perçu en espèces ou en actions. Deux. Des améliorations aux niveaux des ventes et des commandes ont été constatées au cours du quatrième trimestre par rapport au précédent. En guise de prévisions, le groupe spécialisé dans les technologies de l’image évoque une marge Ebitda comprise entre 5 et 10% pour le premier semestre. Pas très gras…

En bourse, les investisseurs ont fait la grimace face à ce bilan annuel, le titre perdant plus de 7% en matinée. Chez les analystes, c’est le mot "déception" qui revient le plus souvent. "Encore une fois, les résultats de Barco sont en dessous de nos attentes et de celles du consensus" note Kris Kippers de Degroof Petercam ("conserver" ; 21,5 euros) qui constate aussi, qu’à ce stade, les prévisions pour le début de l’année ne sont guère brillantes. Conclusion : il estime que l’action Barco va broyer du noir pendant un certain temps étant donné que la grande majorité des opérations du groupe ne devraient pas afficher un rebond ferme prochainement.

Regarder vers 2022

"Nous croyons que les ventes et le dividende inchangé pourront apporter un peu de soutien aujourd’hui dans un bilan qui se révèle largement décevant." Marc Hesselink Analyste chez ING

Même constat au niveau des résultats chez Kepler Cheuvreux où Loïc De Smet reste à "conserver" sur le titre avec un target de 15 euros et cela pour trois raisons : la visibilité reste limitée, la société a besoin de restaurer la confiance auprès des investisseurs et des perturbations affectent encore certains de ses marchés clés en raison de la pandémie.

Marc Hesselink d’ING ("conserver" ; 16 euros) juge, pour sa part, que les investisseurs doivent regarder vers 2022 et au-delà pour percevoir un peu d’attirance dans le dossier Barco. "Nous croyons que les ventes et le dividende inchangé pourront apporter un peu de soutien aujourd’hui dans un bilan qui se révèle largement décevant."