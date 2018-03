L'ancienne star de la Silicon Valley accusée d'escroquerie

Theranos prétendait révolutionner les analyses sanguines. Il n’en est rien.

Theranos aura réussi à lever plus de 700 millions de dollars auprès d’investisseurs…. sur base d’une escroquerie. C’est ce qu’a révélé le gendarme boursier américain, la SEC. Elle a accusé Theranos, sa dirigeante et fondatrice Elizabeth Holmes (parfois comparée à feu Steve Jobs – Apple) ainsi que son ancien président Ramesh Balwani d’avoir levé "plus de 700 millions de dollars auprès d'investisseurs au travers d'une fraude élaborée qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles ils ont exagéré ou menti à propos de la technologie, des activités et des performances financières de l'entreprise" de biotechnologie.

L’entreprise a été lancée en 2003, lorsque sa fondatrice n’était encore âgée que de 19 ans. Elizabeth Holmes promettait des diagnostics plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels aux USA, et ce grâce à des méthodes "révolutionnaires" qui devaient permettre jusqu’à 200 analyses avec une toute petite quantité de sang.

Mais fin 2015 et grâce à une série d’articles du Wall Street Journal, le doute sur ces affirmations est semé. Le ministère américain de la Santé émettra aussi des doutes quelques mois plus tard.

3,6 milliards $ Fortune En 2014, la fortune d'Elizabeth Holmes était évaluée à 3,6 milliards de dollars selon magazine Forbes.

Et finalement, la SEC explique ce mercredi que le système à l’époque vanté par la start-up de la Silicon Valley "ne permettait de réaliser qu'une toute petite quantité de tests, et la société réalisait l'immense majorité des tests des patients avec d'autres dispositifs fabriqués par d'autres" entreprises.

La start-up avait même été jusqu’à affirmer que ses produits étaient utilisés par le ministère américain de la Défense sur le terrain en Afghanistan et que le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait – soit disant – à 100 millions de dollars en 2014. Sauf que… Theranos a dû confondre millions avec milliers, puisque le vrai chiffre d’affaires en 2014 était de 100.000 dollars, et que le gouvernement américain n’a jamais utilisés les produits de la start-up.

Servir de leçon

Cette affaire "est une leçon importante pour la Silicon Valley", selon la directrice du bureau de la SEC à San Francisco Jina Choi. "Les innovateurs qui cherchent à révolutionner et à bouleverser un secteur doivent dire aux investisseurs la vérité sur ce dont sont capables leurs technologies aujourd'hui, et non ce qu'ils espèrent qu'elles pourront faire un jour", ajoute-t-elle.

Accord amiable

L’entreprise et Elizabeth Holmes ont signé un accord amiable avec la SEC, dans lequel la dirigeante accepte de payer 500.000 dollars d’amende, cède de contrôle de l’entreprise et ne peut plus diriger une société cotée durant dix ans.

Elle devra aussi rendre à Theranos près de 19 millions d'actions qu'elle détient dans la start-up, valorisée à près de 10 milliards de dollars en 2014. L’accord n'empêche pas des poursuites judiciaires.

De son côté, Ramesh Balwani sera poursuivi en justice par la SEC en Californie.

"L'entreprise se réjouit de voir se clore cette affaire et a hâte de faire progresser sa technologie", ont indiqué les "membres indépendants" du conseil d'administration de l’entreprise.

Pour rappel, Theranos avait frôlé le dépôt de bilan et licencié 155 personnes l’année dernière, soit près de la moitié de ses effectifs, après avoir dû fermer fin 2016 laboratoires et centres, mettant ainsi au chômage 340 personnes.