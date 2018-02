L'approvisionnement de cobalt fait frémir Apple

Apple pourrait acheter son cobalt, utilisé pour la production de ses smartphones, directement auprès des mineurs, sans plus passer par des intermédiaires. La firme à la pomme n’est pas la première à tenter d’adapter sa stratégie pour anticiper une pénurie de cobalt.

→ Il faut environ 8 grammes de cobalt raffiné pour fabriquer les batteries de smartphones et 22kg pour la voiture électrique … ce qui pourrait engendrer une pénurie de cette matière première.

Plusieurs entreprises tentent d’anticiper cette pénurie. Entre autres, Samsung, qui songe à recycler ses batteries et qui pourrait être en négociation avec Umicore et American Manganese, cités par l’entreprise sud-coréenne comme les plus grands spécialistes du recyclage de cobalt à partir de téléphones.