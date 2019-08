L'art de retomber sur ses pattes de Google

Places aux enchères

Bonne nouvelle en perspective pour les Qwant, Bing et autre Yahoo qui se partagent actuellement les miettes d’un marché englouti à environ 90% par Google en Europe. Mais c’était sans compter sur la manière dont l’entreprise américaine voit concrètement les choses. Afin de figurer parmi la fameuse liste de quatre, Google propose à ses concurrents de payer leur place via un système d’enchères . "Une méthode juste et objective pour déterminer quels moteurs de recherche seront inclus sur l'écran de choix. Cela leur permet de décider de la valeur de leur présence sur cet écran et d'enchérir en fonction", explique le groupe dans un communiqué.

Une solution qui, du côté de la concurrence, ne fait pas non plus l’unanimité. "C'est une très mauvaise blague", expliquait Éric Léandri, le CEO de Qwant, au magazine français Le Point. "La Commission européenne condamne Google à plus de 4 milliards d'euros d'amende en lui disant d'arrêter d'abuser de sa position dominante et la réponse de Google est de mettre ses concurrents en compétition pour payer cette amende à sa place. Est-ce qu'on se rend bien compte de l'absurdité totale et du culot qu'il faut avoir pour faire ça? Il faut que cela cesse, et vite. Les consommateurs doivent avoir le libre choix de leur moteur de recherche et ce n'est pas le plus gros carnet de chèques qui doit l'emporter, mais le moteur qui est préféré par ces consommateurs".