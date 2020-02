L'atonie du marché du broadcast affecte les revenus d'EVS en 2019

Lors d’un avertissement sur résultats mi-novembre, EVS avait annoncé que son chiffre d’affaires 2019 oscillerait entre 100 et 110 millions d’euros, contre des prévisions allant de 110 à 120 millions fin août. De fait, les revenus de la société liégeoise, spécialisée dans les technologies de production vidéo en direct, ont enregistré un recul sensible de 10,9% à 103,4 millions d’euros. C’est inférieur au consensus des analystes qui tablaient sur 107 millions .

Marché "flat"

Pour expliquer ce recul, EVS avance l’ atonie du marché principalement dans la zone Asie-Pacifique en raison de la situation politique et commerciales, qui entraîne un retard dans les décisions d’investissement, et une transition vers la 4K (l’ultra haute définition) plus lente que prévu . Les clients d’EVS – les grandes chaînes de télévision – sont en effet sous pression en raison de la baisse de leurs recettes publicitaires et de la concurrence des Gafa.

Prudence pour 2020

Ce solide carnet de commandes s’élève à 33,4 millions d'euros, en ce compris les locations pour les grands événements sportifs de l'été (Euro de football et Jeux olympiques). C’est une hausse de 7,3% par rapport à l’an passé (+18.3% hors locations pour les grands événements sportifs) et c’est supérieur au consensus qui prévoyait 30,9 millions d’euros. Si bien que, pour l’année en cours, EVS s’attend à un chiffre d’affaires oscillant entre 100 et 120 millions d’euros et à une stabilisation des charges d’exploitation. Prudent, EVS maintient sa politique de dividende – un euro brut pour 2020 et 2021 – "sous réserve des conditions du marché".