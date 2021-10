L'e-sport pro, objet de curiosité du public et des sociétés

L'e-sport a toujours plus la cote. Si l'affirmation se répète depuis des années, elle est aujourd'hui bien quantifiable. C'est du moins ce que tente de démontrer le consultant Deloitte, qui a mené une étude sur l'intérêt des Européens pour le jeu vidéo. Plutôt que la pratique amateur, le consultant s'est ici penché sur la version professionnelle de la console. Il en ressort plusieurs tendances qui confirment l'engouement pour les jeux vidéo, notamment du côté belge. L'intérêt pour les sports en ligne a ainsi connu un boom important l'année dernière, grâce entre autres, au confinement. Selon Deloitte, 27% des Belges sont des consommateurs d'e-sport (visionnage en streaming, achat de produits dérivés…). L'engouement est tout frais puisque près de six personnes sur dix qui s'intéressent à l'e-sport ont découvert la discipline en 2020 ou 2021.

Retard belge

Si l'intérêt se confirme d'année en année, les Belges s'intéressent toutefois moins à la manette que la moyenne européenne. Selon l'étude, 35% des Européens s'intéressent à l'e-sport. Si les Belges aiment plus les jeux vidéo que les Néerlandais, ils sont en revanche très loin des Polonais qui sont plus d'un sur deux (52%) à indiquer s'intéresser à la discipline. "Si la croissance est importante, c'est donc aussi parce que la Belgique enregistre un certain retard", explique Joost Dejaeger, le responsable pour la partie belge de l'étude. "Mais la bonne tendance que nous avons déjà observée l'an dernier se poursuit ", explique le consultant. Selon Deloitte, 19% des Belges ont ainsi déjà fait un achat en rapport à l'e-sport (billet pour un tournoi, abonnement à de l'e-sport retransmis en streaming…).

Atteindre les jeunes

L'émergence de nouveaux acteurs dans le secteur et l'intérêt de grandes entreprises est néanmoins bien visible. Une réalité qui s'explique notamment par le public cible du secteur: une audience jeune et qui n'est pas uniquement masculine puisque 32% des répondants favorables sont des femmes. "C'est une cible que les grandes entreprises ont du mal à toucher. Il n'est donc pas rare de les voir essayer de les approcher via l'e-sport. Le géant Tencent en Chine en a fait sa stratégie", explique Joost Dejaeger. "En Belgique, Proximus se penche de plus en plus sur la question, en organisant notamment des tournois et en proposant des retransmissions sur l'une de ses chaines". Un investissement forcément largement réfléchi, même si les revenus directs de ce genre d'activités ne sont pas certains. "Ils voient l'e-sport comme un moyen de capter une population difficile à saisir. En proposant des retransmissions, la société peut toucher directement les jeunes. L'e-sport ne sera jamais son core business, mais est un outil utile."