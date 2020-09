L'école 19 fait sa rentrée à BeCentral

Stephan Salberter, directeur de l'école 19, est soulagé de pouvoir accueillir ses étudiants en temps et en heure. "On a fini les travaux ce week-end, 8 mois après avoir conclu un accord avec BeCentral." Heureux aussi de revoir des visages familiers, car le programme de formation a fonctionné en grande partie à distance pendant la période Covid-19. Pour respecter les mesures de distanciation sociale, l'école de codage fera des rentrées par vague de 75 étudiants tous les mois. La première vague – la première "piscine", selon l'expression utilisée chez 19 – a pris possession des 950 m2 au 3e étage au-dessus de la gare Centrale de Bruxelles. 19 pourra accueillir 250 étudiants au même moment à pleine capacité et former 750 étudiants simultanément.