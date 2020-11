L'éditeur de logiciels GeoDynamics repris par IK Partners

Passage de relai entre le fonds belge Sofindev et son homologue scandinave IK en tant qu'actionnaire majoritaire de GeoDynamics. Le management reste à bord.

La vente de GeoDynamics avait démarré au courant du mois de septembre. Deux mois plus tard, un acheteur vient d'être trouvé pour l'éditeur de logiciels courtraisien, spécialisé dans la géolocalisation des ressources mobiles .

Le fonds d'investissement belge Sofindev (Sofina et la famille Colruyt) et le management ont décidé de céder la participation majoritaire qu'ils détenaient dans la société au fonds scandinave IK Partners .

Les fondateurs Stijn Stragier et Peter Vermeesch, tous deux associés-gérants de la société, réinvestiront dans le cadre de l'opération . Ils conserveront ainsi une participation minoritaire "substantielle" dans GeoDynamics, dont ils gardent la barre opérationnelle.

Expertise de premier plan

Ce qui a attiré l'acheteur? Un business model en croissance depuis quatre ans, sous pavillon Sofindev. Et pour cause, la société courtraisienne, fondée en 2004, dispose d'une expertise technologique de premier plan lui permettant de déterminer à distance la localisation des véhicules et des personnes.