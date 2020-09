L’événementiel s’effondre, Konligo rebondit grâce à la R&D

L’été musical aura donc été pourri. Décevant pour les festivaliers, inquiétant pour les artistes et catastrophique pour tout un secteur, le constat est désormais bien connu. Du côté des perdants, les sous-traitants font également la grimace. En rencontrant le fondateur de Konligo, une start-up spécialisée dans le développement de tentes pour l’évènementiel, on ne s’attendait donc pas vraiment à la mine des grands jours. Mais malgré la situation, Aushim Koumar, le fondateur de la jeune pousse, reste plutôt optimiste.

"Financièrement, la période est forcément difficile, mais on a pu avancer sur un tas de projets. À long terme, ce confinement pourrait même être positif", lance-t-il. S’il garde de l’espoir, c’est qu’il n’a pas chômé durant ces derniers mois de pandémie. Konligo n’offre pas vraiment des tentes comme les autres. La start-up de cet ingénieur de formation s’appuie sur une structure en ciseau, une technologie qui fut au centre de ses recherches durant son doctorat à la VUB. Le système a l’avantage de permettre un déploiement ultrarapide avec un style raffiné, assez loin du haut-vent et de la tente pagode bas de gamme de jardinerie. "À l'origine, nous cherchions un système permettant un déploiement rapide tout en étant robuste. Nous avons rapidement constaté que l’aspect esthétique était une vraie plus-value", glisse le patron.

Nouveaux marchés en vue

Officiellement sur les rails depuis deux ans, la société devait encore rectifier quelques erreurs de jeunesse et perfectionner son produit. "Ce que nous avons pu faire durant cette période. Nous avons fait en trois mois ce que nous avions prévu sur toute une année", explique Aushim Koumar qui s’est appuyé sur les commentaires de ses clients pour améliorer son offre. "Nous avons optimisé le processus de production et travaillé sur l’étanchéité, notamment lorsqu’on combinait plusieurs modèles. Le plus gros travail s’est toutefois fait sur le système de déploiement qui sera bientôt automatisé. Il sera alors possible de déployer la tente seule, juste avec un petit moteur." Une évolution qui n’a rien du gadget pour le patron. "Notre système est visuellement très intéressant quand il se déploie. On pourrait donc imaginer une structure qui s’ouvre au milieu d’un spectacle ce qui offre de nouveaux débouchés", assure-t-il.