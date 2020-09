L'incubateur de start-up Rocket Internet se retire de la Bourse

Le groupe créé par les frères Samwer en 2007 propose aux actionnaires de racheter leurs titres pour 18,57 euros l'unité , ce qui correspond au prix moyen pondéré du titre sur les six derniers mois. Une bonne part d'actionnaires devraient toutefois essuyer une perte en cédant leur titre, introduit en Bourse au prix de 42,50 euros il y a six ans et qui a connu un parcours plutôt médiocre depuis.

Fonds d'investissement et incubateur, Rocket Internet a soutenu de nombreuses entreprises technologiques, en visant principalement l'Europe et les marchés émergents. Le site de mode en ligne Zalando et les livreurs de nourriture et de repas Hellofresh et Delivery Hero font partie de ses investissements les plus "célèbres". Chez nous, le fonds d’investissement avait misé 6 millions sur Take Eat Easy en 2015.