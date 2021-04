L’intelligence artificielle, notre espoir face à la pandémie

En pratique, Bluedot avait récolté un volume titanesque de données sur les réseaux sociaux et puisé des avis médicaux dans des dizaines de langues. Les données avaient ensuite été analysées en fonction de plusieurs paramètres comme l’authenticité ou encore la région géographique, pour aboutir, in fine, à l’affirmation de l’existence d’un virus virulent. Une information qui n’avait été confirmée qu’en bout de course par des médecins. L’outil prédictif de Bluedot n’en était, du reste, pas à son premier succès. En 2016 déjà, l’entreprise avait prédit la propagation du virus Zika au Brésil et en Floride.