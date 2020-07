L'opérateur indien qui déchaîne les passions des investisseurs

Une entreprise valorisée à 65 milliards de dollars , qui a recueilli 15,5 milliards de dollars en deux mois et qui a 400 millions de clients , tout le monde devrait la connaître. Non, il ne s’agit pas d’une entreprise innovante de la Silicon Valley ou une start-up disruptive du nord de l'Europe. Cette société c’est Jio Platforms , un opérateur télécom indien. Rien de révolutionnaire au premier abord, mais un potentiel de croissance qui attire les investisseurs en masse.

D’ici 2023, Jio Platform aura une part de marché de 50% et environ 500 millions de clients.

La société a ouvert son capital fin avril et depuis, c’est une déferlante de roupies qui lui tombe dessus. Facebook a investi à hauteur de 5,5 milliards de dollars et Intel vient d’annoncer un investissement de 253,5 millions de dollars, ce qui en fera le 12 e investisseur de l’opérateur indien qui aura alors cédé 25% de son capital.

Des prix cassés pour 400 millions de clients

Jio Platforms est une filiale de Reliance Industries, détenue par l’homme le plus riche du continent, Mukesh Ambani. L’opérateur s’est fait un nom sur son marché domestique en cassant les prix des abonnements de téléphonie mobile. Appels illimités et data à bas coût, voilà la recette du succès. Son succès, l’opérateur le doit aussi à l’écosystème unique qu'il a créé autour de son activité de téléphonie classique. Une application de paiement, un service de streaming musical, une plateforme de télé à la demande et une kyrielle de services digitaux accessibles gratuitement pour ses abonnés. Un rêve pour les opérateurs belges.