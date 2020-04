LCL s'empare d'un quatrième datacenter en Belgique

Après Alost, Anvers et Diegem, LCL poursuit ses acquisitions de datacenter avec celui situé à Huizingen. L’investissement total est de 5,5 millions d’euros pour l’acquisition et la modernisation du centre.

C’est en réalité un nouveau type d’entreprise qui est apparu depuis quelques années, car il est de plus en plus compliqué pour une entreprise d’avoir son propre datacenter tant les coûts de gestion et d’entretien sont élevés. LCL est l’une d’elles. Avec 10 millions de chiffre d’affaires l’année dernière, 150 clients et une croissance de 14% attendue pour cette année, l'entreprise basée à Diegem continue d’avancer au rythme de ses acquisitions avec des clients composés d’opérateurs télécoms, d'intégrateurs systèmes, d’entreprises et d’organismes publics.