La Belgique espère attirer le mégaprojet de télescope souterrain Einstein

Dans cinq ans ou six ans débutera peut-être près des frontières avec l'Allemagne et les Pays-Bas l'un des plus grands chantiers de l'histoire de la Wallonie. L’Euregio Meuse-Rhin, au carrefour de Liège, Maastricht et Aachen, est en effet candidate pour accueillir le projet de télescope Einstein, un gigantesque observatoire souterrain de détection des ondes gravitationnelles, ces infimes soubresauts de l’espace-temps qui peuvent aider à une meilleure compréhension de la théorie du big bang et de l'histoire de l'univers.