La Belgique expose ses pépites à la grand-messe des télécoms de Barcelone

Fort de son propre stand et d’une délégation de 30 personnes à Barcelone, il s’agit-là sans aucun doute du plus gros acteur belge présent au Mobile World Congress. Et pour cause, Bics est un géant, bien que souvent méconnu du grand public. Filiale internationale de Proximus, l’entreprise permet l’interconnexion entre quelque 700 opérateurs fixes et mobiles de par le monde. En clair, si vous pouvez utiliser votre GSM à l’étranger sur le réseau d’un opérateur hôte, que ce soit pour la voix, les SMS ou la data, c’est grâce à Bics. Une activité qui générait 1,32 milliard d’euros de revenus en 2017 et emploie 550 personnes environ. Afin de surfer sur la prochaine vague, l’entreprise a racheté un fournisseur digital des Gafa, TeleSign, en 2017 pour 230 millions de dollars.