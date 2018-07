La CEO d'EVS tire sa révérence

EVS, le leader des systèmes de production vidéo en direct, officialise le départ de sa CEO et administratrice déléguée Muriel De Lathouwer. Le conseil d'administration du groupe et Muriel De Lathouwer "ont convenu de commun accord de mettre un terme à ses mandats et fonctions d’administratrice déléguée et CEO de l’entreprise", explique EVS dans un communiqué.