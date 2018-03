La France attaque en justice Google et Apple

La France va assigner en justice les géants du numérique Apple et Google pour "pratiques commerciales abusives", une sanction pouvant se chiffrer "en millions d'euros", selon le ministre français de l'Economie.

C'est sur les ondes de la radio RTL que le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé son désir de passer à l'offensive contre Google et Apple. Il va assigner les deux groupes américains devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques commerciales abusives. Pourquoi? "Parce que je considère que Google et Apple, aussi puissants soient ils, n'ont pas à traiter nos startups et nos développeurs de la manière dont ils le font aujourd'hui", explique le ministre.