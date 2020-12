La Grand Poste, futur hub créatif et digital de Liège

"L’idée est de faire un projet qui sort complètement du classique business center"

Le CEO de Noshaq, Gaëtan Servais, détaille les aspects financiers et les ambitions d’un projet qui espère rayonner bien au-delà de la cité ardente.

Quel est le coût de ce chantier pharaonique?

On parle d’un projet global de 30 millions d’euros, acquisition et rénovation comprise.

Quel est le modèle financier du lieu et du projet?

On est sur un concept immobilier novateur. Nous avons créé chez Noshaq une structure spécifique de gestion immobilière (Noshaq Immo, NDLR) dans laquelle nous avons pas mal investi ces derniers temps. L’idée ici, c’est de faire un projet qui sort complètement du classique business center avec de la location d’espaces au mètre carré. Nous avons un modèle qui est totalement hybride et qui est évidemment risqué par rapport au coût de rénovation d’un bâtiment comme celui-ci. Il était impossible de concevoir un projet de rentabilisation au mètre carré. 30 millions pour 8.000 m2, il ne faut pas être grand financier pour se rendre compte que ce n’est pas possible. Nous fonctionnons, par exemple, pour toute la partie brasserie et foodcourt, sur un pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui veut dire que nous prenons le risque avec les porteurs de projet et surtout ça permet de sortir complètement de la notion du mètre carré. C’est la rentabilité du projet qui compte.

Ce sont donc des paris. C’est un projet très risqué en termes de rentabilité pour le Noshaq?

Effectivement, pour nous c’est un projet risqué. On vise l’équilibre sur l’exploitation du lieu à l'horizon de deux à trois ans pour le projet dans sa globalité. C’est aussi un laboratoire immobilier avec un modèle plus adapté aux besoins de demain. Pour la partie service du bâtiment (coworking et bureaux) on loue littéralement des services, pas des mètres carrés. Dans ses services, on retrouve tout ce qui concerne la gestion applicative comme la réservation de salles, etc. Les entreprises signent des contrats de service à l’utilisation et nous espérons que les futurs utilisateurs du lieu utiliseront un maximum de ces services. Cela correspond aux nouveaux modes de fonctionnement des entreprises qui veulent de la plus-value, des services adaptés, à la demande et plus simplement de l’espace en ville.

Au-delà du projet immobilier et du bâtiment, quelle est l’ambition au niveau de l’impact?

L’intérêt est qu’on crée une dynamique de quartier, d’écosystème dans le domaine qui est le nôtre et le but n’est pas de faire de la rentabilité sur le bâtiment directement. On veut amener quelque chose de nouveau à la communauté économique locale, dans l’écosystème des start-ups numériques et dans l’industrie culturelle et créative. Ce qui compte ce n’est pas la rentabilité du bâtiment, mais plutôt ce qu’on va générer comme valeur ajoutée par l’activité qui va être créée ici.

Comment ce projet s’inscrit-il dans la stratégie globale du groupe Noshaq?

Cela fait maintenant 20 ans que nous investissons dans des écosystèmes et nous nous sommes rendu compte qu’à chaque fois que nous investissons dans des éléments structurels d’une chaine de valeur, un incubateur de start-up pour le numérique par exemple, la profitabilité vient naturellement ensuite. On attire de meilleures start-ups dans notre portefeuille et c’est le fonds de Noshaq qui en bénéficie au final. L’objectif final reste d’améliorer la qualité du portefeuille de Noshaq. Ici, par exemple, on espère que sortiront de l’incubateur des boites très performantes dans lesquelles nous aurons investi.

Vous espérez découvrir et investir dans la future pépite du secteur média et créatif avant tout le monde?

Via ce type de projet, on fédère, on structure un secteur et on génère une attractivité qui nous permet d’avoir de meilleures start-ups. Le meilleur exemple de ce que l’ont fait est notre prise de participation, il y a un an, dans Odoo. Si on n’avait pas créé Leansquare et effectué tout ce travail spécifique dans ce secteur d’activité, on ne serait jamais intervenu dans Odoo. Une fois que vous avez une participation dans ce type d’entreprise, vous attirez toutes les autres. C’est ça la logique. Mais pour pouvoir le faire, il faut une légitimité au sein de l’écosystème.

Est-ce qu’il n’y a pas un risque de concurrence trop importante avec beaucoup d’acteurs sur un si petit territoire?