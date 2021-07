La Loterie Nationale financera désormais aussi l'e-sport

L'e-sport belge passe au level supérieur. Ce lundi, la fédération belge d'e-sport (BESF) a annoncé un nouveau partenariat avec la Loterie Nationale. Le chèque signé s'élève à 50.000 euros pour une année. "Mais l 'ambition est de continuer à travailler avec eux à bien plus long terme ", assure Jannie Haek, le CEO de la Loterie Nationale. Très présente dans le monde sportif, la Loterie soutient déjà 26 fédérations. Le coup de pouce financier est par contre un tournant important pour l'e-sport. Active depuis quelques années seulement, la BESF fonctionnait jusqu'ici uniquement sur fonds propres. Le soutien permettra notamment à la fédération de financer la participation de représentants belges à une série d'évènements et compétitions internationaux.

Manque de chiffres

L'apport servira également à mieux faire connaitre la discipline. "Il y a encore énormément à faire. Beaucoup de gens ignorent d'ailleurs la différence entre l'e-sport et le gaming. L'e-sport, comme les autres disciplines sportives, tient compte de la compétition et la recherche de résultats", explique Samy Bessi, le vice-président de la fédération. Afin de mieux faire connaitre la discipline, la fédération souhaite également financer une étude académique sur l'état actuel du secteur. "On dispose aujourd'hui de très peu de chiffres représentatifs. Certains avancent, par exemple, que l'on compte 4 millions de joueurs en Belgique. Mais ces chiffres prennent en compte la personne qui joue à l'occasion à Candy Crush sur son smartphone. On a donc peu de données vraiment précises". La fédération espère obtenir dans les mois à venir les premiers résultats.