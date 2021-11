La Nasa a lancé sa mission de déviation d'un astéroïde

La Nasa a lancé mardi sa première mission de défense pour tenter de dévier la trajectoire d'un astéroïde, et ainsi protéger l'humanité d'une potentielle collision future.

Non, il ne s'agit pas du scénario d'un prochain film hollywoodien, mais bien d'un essai inédit de défense planétaire. La Nasa a envoyé mardi, depuis la Californie, un vaisseau percuter un astéroïde pour tenter de dévier sa trajectoire . Une façon de se préparer à une potentielle collision à l'avenir - et de s'en protéger.

Projeté à une vitesse de 24.000 km/h, le vaisseau viendra finir sa course dans 10 mois sur la lune Dimorphos.

La cible est double: d'abord un gros astéroïde, Didymos, qui mesure 780 mètres de diamètre, et, en orbite autour de lui, une lune, Dimorphos, de 160 mètres de diamètre, soit la taille d'un terrain de football. C'est sur cette lune que le vaisseau, environ cent fois plus petit qu'elle (la taille d'une petite voiture), viendra finir sa course, projeté à une vitesse de 24.000 km/h.