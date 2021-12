La Nasa demande à trois entreprises de développer des stations spatiales privées

Anticipant la future mise à la retraite de la Station spatiale internationale (ISS), la Nasa a annoncé jeudi avoir signé des contrats avec trois compagnies pour les aider à développer des stations spatiales privées , un pas de plus vers la commercialisation de l'espace.

Blue Origin , la société de Jeff Bezos, Nanoracks , et Northrop Grumman se verront ainsi respectivement attribuer 130, 160 et 125,6 millions de dollars. La société Axiom Space, quant à elle, avait déjà remporté un contrat similaire de 140 millions de dollars l'année dernière.

"Nous nous associons avec les entreprises américaines pour développer des destinations spatiales que les gens pourront visiter, où ils pourront vivre et travailler", s'est félicité le patron de la Nasa, Bill Nelson, dans un communiqué.

La Nasa encourage fortement la privatisation de l'orbite basse afin de faire des économies et se concentrer sur les missions d'exploration plus lointaines, vers la Lune et Mars.