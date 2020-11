La Niche, fidèle compagnon de la digitalisation

De tous les nominés au titre de scale-up de l’année, La Niche est sans doute le candidat qui se différencie le plus par sa structure. "Nous sommes issus du monde créatif et il est parfois compliqué de résumer ce que nous faisons", confie d’ailleurs Mathieu Bazelaire, le cofondateur de La Niche namuroise. "Notre ambition est d’aider les entreprises à faire face aux enjeux du digital que ce soit à l’échelle de la communication ou de la démarche de production", résume le patron de l’entreprise née dans l’esprit des fondateurs du réputé Dogstudio. Le travail se fait via un travail d’agence digitale. En deux ans seulement, l’entreprise de 34 employés a déjà participé au déploiement de plusieurs entreprises. Parmi ses clients, figure d’ailleurs… Proxyclick et Soortlist, deux autres nominés au titre de scale-up de l’année.