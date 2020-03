La Sofina prête à réinjecter des fonds dans le Google News indien

Avec son offre agrégée dans plus de 14 langues locales, Dailyhunt touche plus de 200 millions d'Indiens chaque mois.

Croissance morose

En effet, si le service compte 1.300 publications partenaires en l'état, permettant la circulation d'environ 250.000 infos par jour, la croissance serait désormais morose, avec des indicateurs clés de performance qui, s'ils ne sont pas en diminution, ne sont pas non plus en croissance. Et ce malgré une équipe de plus de 500 personnes.