La carte de crédit d'Apple demande à se faire bichonner

Elle est belle, brillante, épurée, elle est en titane et elle vient de débarquer aux Etats-Unis. Garantie sans frais et permettant une gestion intelligente des remboursements de crédits , l’Apple Card — la nouvelle carte de crédit émise par Apple en partenariat avec la banque Goldman Sachs — est disponible dans le Wallet des iPhone depuis cette semaine, mais elle se présente aussi sous une forme physique, pour les portefeuilles traditionnels cette fois. Mais attention, pas n’importe lesquels.

Pour l’entretien de la carte, Apple conseille d’employer un morceau de "tissu doux", en microfibres de préférence, et de procéder au nettoyage des taches tenaces avec "légèreté". Les solvants, aérosols et l’ammoniaque sont vigoureusement déconseillés. Pour le rangement, cela se complique légèrement. La carte est malheureusement sensible au jean et au cuir, la décoloration de ces matériaux menaçant son teint nacré. Où ranger la prunelle de votre portefeuille? Apple préconise "un espace dédié, en tissu doux", loin du contact des vulgaires cartes concurrentes, ou de tout autre objet, (clés, pièces de monnaie) risquant d’en érafler la surface.