La dépendance d'Apple à la Chine lui coûte cher

Alors que la production des iPhone d'Apple est majoritairement chinoise, la guerre commerciale qui sévit entre la Chine et les Etats-Unis -avec à la clé une explosion des droits de douanes- touche de plein fouet l'entreprise de Cupertino.

La dépendance du géant Apple à la Chine prend de jour en jour de l'ampleur pour devenir son handicap le plus sérieux. L'entreprise technologique a ainsi annoncé avoir perdu vendredi 44 milliards de dollars de capitalisation boursière à cause des déclarations américaines et chinoises sur les produits chinois de consommation, base de la production de quasi tous les iPhone.